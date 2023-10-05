شاهد.. اصابة جندي اسرائيلي برصاص المقاومين في طولكرم

العالم - فلسطين

وأعلنت كتائب القسام -الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أن مقاتليها يخوضون اشتباكات مع قوات الاحتلال المتوغلة في مخيم طولكرم "وأوقعوا إصابات"، قبل أن تقول الكتائب إن قوات الاحتلال أجبرت على الانسحاب من المخيم "بعد اشتباكات من نقطة الصفر وتفجير عبوات ناسفة".

من جهتها، قالت كتيبة طولكرم بسرايا القدس إن مقاتليها استهدفوا تمركزا لجنود الاحتلال داخل مخيم طولكرم بالرصاص والعبوات، بعد نصبهم كمينا لقوات الاحتلال على محور البلاونة، وفق قولها.

ونقل الإعلام العبري عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن اشتباكات "غير مسبوقة" قد وقعت في المنطقة تخللها إطلاق نيران كثيف وتفجير عبوات ناسفة.

ونشرت منصات فلسطينية صورا من اقتحام قوات الاحتلال لمخيم طولكرم، ومشهدا مصورا للحظة نقل جندي إسرائيلي أصيب خلال الاشتباكات.

وفي حين انسحبت قوات الاحتلال من المخيم، أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات أخرى فتحت النيران وأصابت شابين فلسطينيين بجروح خطيرة في قرية شوفة القريبة من مدينة طولكرم فجر اليوم.