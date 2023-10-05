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قاليباف يتوجه إلى الإمارات

قاليباف يتوجه إلى الإمارات
الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٠ بتوقيت غرينتش

توجه رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، منذ قليل، إلى دولة الإمارات.

العالم - ايران

وقال رئيس البرلمان الإيراني في تصريح اليوم الخميس، قبل مغادرة طهران متوجهاً إلى الإمارات، إن العلاقات الاقتصادية بين إيران والإمارات يمكن تطويرها في سياق الأمن المستقر في الخليج الفارسي.

وأضاف، تأتي هذه الزيارة بدعوة رسمية من رئيس مجلس الإمارات ومن أجل العلاقات الاقتصادية والسياسية وتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين المسلمين الجارين في منطقة الخليج الفارسي الحساسة والاقتصادية.

وتابع، إن سياسة إيران الحاسمة هي تطوير العلاقات الاستراتيجية بكافة أبعادها مع دول الجوار، ونحن مصممون في هذا القرار ونعتقد أن تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية في إطار الأمن والسلام المستدام يمكن أن يطور هذه العلاقات.

وأضاف، تمثل هذه الزيارة فرصة كبيرة لمراجعة الاتفاقيات السابقة وتقييم مدى تقدم الأمور، والأهم من ذلك أنها فرصة للاتفاقيات المستقبلية ومستوى تنفيذ الاتفاقيات التي يمكن أن تشكل نقطة تحول بين إيران والإمارات.

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