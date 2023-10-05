مواجهات شديدة للشباب الفلسطيني إثر حملة الاقتحامات الصهيونية

العالم- فلسطين

مواجهات على اشدها بين الاحتلال الاسرائيلي والشبان الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة اثر حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت عدة مناطق.

ووسط اشتباكات مسلحة عنيفة واصوات انفجارات تصدى مقاومون فلسطينيون من نقطة صفر لاقتحامات قوات الاحتلال لمخيم طولكرم ما اجبرها على الانسحاب.

المقاومة الفلسطينية قالت ان عناصرها اشتبكوا مع قوات الاحتلال داخل المخيم واستهدفوا تمركزا لها بالرصاص والعبوات، مؤكدة إصابة عدد من الجنود الاسرائيليين بعد وقوعهم في كمين نفذته على محور البلاونة عند مدخل المخيم، كما بثت صورا لآثار الدماء ومتعلقات الجنود الاسرائيليين.

جيش الاحتلال الاسرائيلي من جهته قال ان قواته خاضت اشتباكا في طولكرم مع مسلحين فلسطينيين تخلله تفجير عبوات ناسفة، كما اعلن انه اطلق النار على فلسطينيين اثنين اثر تنفيذهما عملية اطلاق نار على مدخل مستوطنة جنوبي طولكرم.

وفي نابلس استهدف مقاومون قوات الاحتلال بعبوة ناسفة عقب اقتحامها مخيم بلاطة شرقي المدينة. وسجلت المواجهات اصابة شابين فلسطينيين، فيما أفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال تعمدت تخريب وإلحاق الخسائر المادية بعشرات المركبات الفلسطينية، في مدخل وشوارع المخيم.

المنطقة الشرقية بنابلس شهدت كذلك مواجهات عنيفة اندلعت قبيل منتصف الليل عقب اقتحام قوات الاحتلال المنطقة لتأمين اقتحامات المستوطنين لقبر يوسف، ما ادى الى اصابة أعداد كبيرة من الفلسطينيين عدد منهم بالرصاص الحي.

وبحسب مصادر محلية فإن المواجهات سرعان ما تحولت إلى اشتباكات مسلحة أشعل خلالها فلسطينيون الإطارات المطاطية في طريق آليات الاحتلال وزرعوا العبوات الناسفة وأطلقوا النار على الجنود في أكثر من محور، ما أدى لإصابة جندي إسرائيلي بجروح وإحراق جرافة عسكرية بحسب اعترافات الاحتلال.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..