ما رأيكم باقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى؟

العالم – ما رأيكم

وحذر من أن هناك تواطؤ واضح وصريح من حكومة الاحتلال مع الأجهزة الأمنية الصهيونية وجيش الاحتلال وأيضا مع المستوطنين من أجل تكريس هذا الواقع.

ولفت إلى أن هذا الواقع يشكل واقعاً خطيراً على المسجد الأقصى المبارك وتمهيداً للهدف الرئيسي الذي تسعى إليه الحركة الصهيونية الدينية المتمثل بأن تجعل تقاسم السيادة المعنوية على المسجد الأقصى المبارك للمسلمين والمسيحيين واليهود.. وللأسف الشديد هذه الخطوة باتوا أقرب لها في هذا الإطار.

فما رأيكم:

كيف يقرأ استمرار اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى والتجوال في أزقة القدس القديمة؟

هل تحول ما يسمى يوم العرش اليهودي إلى يوم استباحة المقدسات الإسلامية والمسيحية وفق مخططات مرسومة؟

ماذا تعني مواكبة جيش الاحتلال للمستوطنين وتأمين اقتحامهم للأقصى وتكريس التقسيم الزمني والمكاني؟

كيف ستتعامل فصائل المقاومة مع التصعيد الخطير للحرب الدينية كما وصفتها والتحذير من تداعياتها؟