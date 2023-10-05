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بالصور/ المسيرات التي استهدفت حفل تخريج ضباط الكلية الحربية بحمص

بالصور/ المسيرات التي استهدفت حفل تخريج ضباط الكلية الحربية بحمص
الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا لبعض المسيرات التي استهدفت حفلا لتخريج ضباط من الكلية الحربية في حمص

العالم- سورية

وارتقى عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين وأصيب العشرات جراء اعتداء إرهابي بالطائرات المسيرة استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص.

وذكرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية في بيان لها أنه إمعاناً في نهجها الإجرامي واستمرارها في سفك الدم السوري قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة، وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج.

وأضاف البيان: إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعتبر هذا العمل الإرهابي الجبان عملاً إجرامياً غير مسبوق وتؤكد أنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت، وتشدد على محاسبة المخططين والمنفذين لهذا العمل الإجرامي الذي سيدفعون ثمنه غالياً.

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بالصور/ المسيرات التي استهدفت حفل تخريج ضباط الكلية الحربية بحمصبالصور/ المسيرات التي استهدفت حفل تخريج ضباط الكلية الحربية بحمصبالصور/ المسيرات التي استهدفت حفل تخريج ضباط الكلية الحربية بحمصبالصور/ المسيرات التي استهدفت حفل تخريج ضباط الكلية الحربية بحمصبالصور/ المسيرات التي استهدفت حفل تخريج ضباط الكلية الحربية بحمص

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