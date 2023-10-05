شهيدان برصاص الإحتلال في قرية شوفة جنوب طولكرم

العالم - خاص بالعالم

وصوت الضفة الغربية لا يهدا وشمالها في الساعات القليلة الماضية تحول الى ساحة حرب حقيقة اسفرت عن استشهاد فلسطينيين واصابة خمسة جنود إسرائيليين بجراح وصفت حالة ثلاثة منهم بانها خطرة للغاية.

الشهيدان اللذان استولى الاحتلال على جثمانهما هما عبد الرحمن فارس عطا وحذيفة عدنان فارس ووفق الاحتلال فانهما استشهدا بعد تنفيذهما عملية عسكرية أدت الى إصابة مستوطن اما الجنود الخمسة فاصيبوا وفق فصائل المقاومة بعبوة ناسفة اعدت مسبقا.



وقبل ان تبدا المعركة في طولكرم كانت معركة قد ارتفع اوارها في مدينة نابلس وتحديدا في الحي الشرقي من المدينة.

المعركة التي اعترف الاحتلال بانها كانت شرسة وادت الى عطب عدد من الياته تمت عندما قامت قوات الجيش الإسرائيلي بتامين وصول العشرات من المستوطنين الى منطقة قبر يوسف بهدف إقامة صلوات تلمودية فيه، الاشتباكات التي استمرت لساعات أدت الى إصابة واعتقال عدد من الفلسطينيين.



وقال جهاد حرب الكاتب والمحلل السياسي:" استمرار الاقتحامات الاسرائيلية للبلدات والمدن الفلسطينية والايغال بهذه الاقتحامات، كما جرى في مدينة نابلس وصباح اليوم في مخيم طولكرم سيزيد من حدة التوتر وربما الانفجار الاوسع في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي تشمل الضفة الغربية بشكل اساسي".



ما كان يخشاه الاحتلال الإسرائيلي من امتداد المقاومة على مساحة الجغرافيا الفلسطينية في الضفة تم بالفعل وطولكرم كانت دليل الاثبات في الساعات الماضية.

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