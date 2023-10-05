شاهد: مسؤول إمارتي في لقاء خاص مع قناة العالم.. وهذا أبرز ما قاله

العالم- ضیف وحوار

وأضاف الهاشمي خلال برنامج "ضيف وحوار" لقناة العالم أن العلاقات الإيرانية السعودية خطوة في طريق الصواب، معربا عن شكره لكل من ساهم باتخاذ هذه الخطوة ن شعوب وقيادات.

ولفت مستشار ديوان رئاسة دولة الإمارات للشؤون الدينية والقضائية الى ان التقارب بين الدول الإسلامية بما فيها إيران والسعودية يؤدي لوقف سفك دماء المسلمين ومنع العدوان ضد المسلمين، مشددا على أنه يجب دعم هذا التقارب على كافة الأوجوه.

الوحدة بين المسلمين مطلب شرعي



وحول مؤتمر الوحدة الإسلامية في طهران بنسخته الـ37 قال الهاشمي، إن الوحدة بين المسلمين مطلب إسلامي وشرعي لا بد من تحقيقه، مشيرا إلى أن البشر أخوة والرسالة الإسلامية هي رحمة للعالمين.

إيران تقوم بجهود مكثفة من أجل مؤتمر الوحدة الإسلامية

وأضاف، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قامت بعمل طيب وجهود مكثفة لا تستطع أي دولة أن تقوم بها، مشيرا إلى أن الله سبحانه وتعالى هيأ إيران أن تقوم بهذا العمل المرغوب.

الدول الغربية تبحث عن مصالحها فقط لا مصالح الدول الاخرى



وفي سياق آخر قال الهاشمي، "إن الدول الغربية والمستكبرة في الخطوة الأولى استباحت أفريقيا وعندما كشف البترول في منطقة الخليج (الفارسي) جاءت إلى هذه المنطقة من أجل توفير مصالحها، موضحا أن الدول الإسلامية والعربية حكومة وشعبا تقف ضد الاستعمار وضد البغي والعدوان".

الدول التي ترتكب فيها الاساءة للمقدسات الإسلامية غير متحضرة



وحول الإساءة للمقدسات الإسلامية، قال مستشار ديوان رئاسة دولة الإمارات للشؤون الدينية والقضائية إن كل الدول الإسلامية شجبت الإساءة للمقدسات، مشيرا إلى أن هذه الإساءات تدل على عدم حضارات الدول التي ترتبك فيها. واعتبر الهاشمي الإساءة للمقدسات الإسلامية وحرق القرآن الكريم بأنها أعمال شيطانية وغوغائية وغير مقبولة.

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