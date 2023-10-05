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إيران وإيطاليا تشكلان لجنة اقتصادية مشتركة

إيران وإيطاليا تشكلان لجنة اقتصادية مشتركة
الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت إيران وإيطاليا تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.

العالم - إيران

والتقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روما محمدرضا صبوري ورئيس اتحاد الصناعات الإيطالية في روما كارلو بونومي، في مقر اتحاد الصناعات الإيطالية، اليوم الخميس، واتفقا على تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأشار صبوري خلال اللقاء إلى تاريخ العلاقات الاقتصادية بين إيران وإيطاليا، مؤكدا على ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وبحث الجانبان في هذا اللقاء امكانيات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما فيها الطاقة والزراعة والتكنولوجيا والسياحة.

من جانبه رحب بونومي في هذا اللقاء بمقترحات السفير الإيراني مؤكدا على استعداد اتحاد الصناعات الإيطالية للتعاون مع إيران في مختلف المجالات.

وأضاف بونومي: أن القطاع الخاص الإيطالي استعدادا لاستخدام قدراته لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وفي نهاية هذا اللقاء اتفق الجانبان على تشكيل فريق لجنة مشتركة لدراسة مجالات التعاون بين البلدين بمزيد من التفصيل وتقديم الحلول العملية لتطوير هذه التعاون.

يذكر أن اتحاد الصناعات الإيطالية 'كنفيندوستريا' الصناعي هي أكبر جمعية للشركات المنتجة للسلع والخدمات في إيطاليا.. وقد جمعت هذه الجمعية أكثر من 150 ألف شركة في 250 قطاعا مختلفا.

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إيران وإيطاليا تشكلان لجنة اقتصادية مشتركة

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