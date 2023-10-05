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محكمة أمريكية تستدعي رونالدو من جديد!

محكمة أمريكية تستدعي رونالدو من جديد!
الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم بأن فريق المحامين الخاص بمهاجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، عاد إلى المحكمة اليوم، للترافع عنه.

العالم- الرياضة

ووفقا لما ذكرته تقارير سابقة، فقد دفع رونالدو لكاثرين مايورجا، التي تنازلت عن حقها في عدم الكشف عن هويتها، مبلغ 375 ألف دولار كأموال سرية، بعد أن زعمت أنه اغتصبها في غرفة فندق في لاس فيجاس خلال يونيو 2009.

وفي وقت سابق تم رفض دعوى قضائية من تلك الفتاة التى كانت تسعى من خلالها للحصول على تعويضات إضافية في يونيو من العام الماضي.

ووفقا لصحيفة “الديلي ميل”، فإن محكمة الاستئناف الأمريكية، ستستمع إلى المحامين الذين يحاولون إحياء مسعى السيدة مايورجا لإجبار رونالدو على دفع ملايين أخرى.

وأوضحت الصحيفة، أن الفريق القانوني للسيدة، طلب من محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة بالولايات المتحدة، إلغاء قرار رفض القضية وإعادة فتح الدعوى المدنية التي رفعتها لأول مرة في ولاية نيفادا في عام 2018.

وفي بيان صدر في أكتوبر 2018، قال رونالدو “أنفي بشدة الاتهامات الموجهة ضدي.. الاغتصاب جريمة بغيضة تتعارض مع كل ما أنا عليه وأؤمن به”.

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محكمة أمريكية تستدعي رونالدو من جديد!

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