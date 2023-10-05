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رئيسي: أكثر من 95% من احتياجاتنا الدوائية تنتج محليا

رئيسي: أكثر من 95% من احتياجاتنا الدوائية تنتج محليا
الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران السيدإبراهيم رئيسي إن أكثر من 95 بالمئة من الأدوية التي تحتاجها إيران يتم إنتاجها في الداخل وأن إيران أصبحت مصدراً للأدوية عالية الجودة.

وجاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الرئيس الإيراني مساء اليوم الخميس، في مراسم افتتاح مستشفى أطفال "حكيم" وقال: الصحة مهمة لكل مجتمع، وتؤكد الحكومة على الحفاظ على صحة الجسد وروح المواطنين والمجتمع.

واعتبر رئيسي إنتاج المعدات الطبية والأعمال العلمية أحد مفاخر البلاد وقال: إيران اليوم متقدمة تكنولوجيا، وقد قطعنا خطوات كبيرة في مجال العلوم والتكنولوجيا، ويتم إنتاج مجموعة غرف العمليات الكاملة داخل البلاد.

وأشار الرئيس رئيسي إلى زيارته لإندونيسيا، وإزاحة الستار عن روبوت "سينا" للجراحة عن بعد الذي تم إنتاجه في إيران، قائلا: لا داعي للاستيراد من الغرب فهذه هي الانجازات البشرية للبلاد.

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