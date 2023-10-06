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للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. زلزال بقوة 6.3 ريختر يضرب جزيرة يابانية

للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. زلزال بقوة 6.3 ريختر يضرب جزيرة يابانية
الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الجمعة، بأن زلزالا بقوة 6.3 ريختر ضرب الجزء الجنوبي لجزر إيزو اليابانية للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

العالم - أسيا و الباسفيك

وبحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، فقد تم تسجيل الهزة الأرضية عند الساعة 10:31 بالتوقيت المحلي ، مشيرة إلى أن مصدر الزلزال يقع على عمق 10 كيلومترات تحت الماء بالقرب من جزيرة بونافيدينا غير المأهولة.

ولا يوجد حتى الآن أي معلومات عن وقوع أضرار جراء الزلزال.

وضرب زلزال يوم أمس بقوة 6.6 ريختر جنوب جزر إيزو اليابانية، وحذرت السلطات من حدوث تسونامي، وحثت السكان على عدم الاقتراب من الشواطئ،

وعادة ما تتعرض اليابان لهزات أرضية عنيفة كان أسوأها زلزال كانتو الذي وقع عام 1923 وبلغت قوته نحو 8 درجات ريختر وأودى بحياة أكثر من 140 ألف شخص.

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