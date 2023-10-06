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شاهد.. ضربة طولكرم وخيارات المقاومة

الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

ضربة موجعة تلقاها جيش الااحتلال باصابة خمسة من جنوده في كمين نصبه المقامون الفلسطينيون جنوب طولكرم خلال محاولة لاقتحام المنطقة في وقت تتصاعد انتهاكات المستوطنين للمسجد الأقصى.

العالم - مع الحدث

  • كيف تلقى الاحتلال ضربة طولكرم الموجعة في الضفة المحتلة ؟
  • ما طجبيعة قواعد الاشتباك الجديدة التي تمكن المقاومون من تكريسها؟
  • لماذا هرب نتنياهو من عجز قواته بتحميل إيران المسؤولية؟
  • أي خيارات للمقاومة في ظل تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الكاتب والباحث السياسي حمزة البشتاوي، والخبير بالشؤون الاسرائيلية عماد.

المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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