شاهد.. ضربة طولكرم وخيارات المقاومة

العالم - مع الحدث

كيف تلقى الاحتلال ضربة طولكرم الموجعة في الضفة المحتلة ؟

ما طجبيعة قواعد الاشتباك الجديدة التي تمكن المقاومون من تكريسها؟

لماذا هرب نتنياهو من عجز قواته بتحميل إيران المسؤولية؟

أي خيارات للمقاومة في ظل تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الكاتب والباحث السياسي حمزة البشتاوي، والخبير بالشؤون الاسرائيلية عماد.

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