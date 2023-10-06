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بالفيديو.. عشرات القتلى والمفقودين إثر فيضان بحيرة جليدية بالهند

الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش

لقي اربعون شخصا على الاقل حتفهم جراء فيضان بحيرة جليدية هذا الاسبوع في جبال الهيمالايا بالهند، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين. 

العالم - أسيا و الباسفيك

وقال مسؤولون في ولاية سيكيم الجبلية إن عدد الوفيات بلغ ثمانية عشر شخصا حتى مساء امس، فيما اعلنت ولاية البنغال الغربية المجاورة انتشال اثنتين وعشرين جثة أخرى جرفتها المياه.

واعلن الجيش الهندي عزمه إجلاء نحو الف وخمسمئة سائح مع تحسن الطقس في المنطقة.

وكانت قد فاضت بحيرة لوناك بولاية سيكيم، ما ادى الى فيضانات كبيرة، قالت السلطات إنها أثرت على حياة اثنين وعشرين ألف شخص.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي نشرتها منظمة أبحاث الفضاء الهندية أن مساحة بحيرة لوناك تقلصت بنحو الثلثين بين عشية وضحاها، وهي مساحة تعادل نحو 150 ملعبا لكرة القدم (105 هكتارات).

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بالفيديو.. عشرات القتلى والمفقودين إثر فيضان بحيرة جليدية بالهند

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