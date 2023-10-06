روسيا تعلن إحباط هجمات أوكرانية في بيلغورود وكورسك والقرم

العالم - خاص بالعالم

يوم جديد من التصعيد تشهده جبهات القتال الروسية الاوكرانية وسط مساعي كل طرف لتحقيق مكاسب على الارض.

وزارة الدفاع الروسية اعلنت ان انظمة دفاعها الجوي احبطت هجومين اوكرانيين متتالين بالمسيرات في مقاطعة بيلغورد الحدودية. الوزارة اوضحت انها دمرت 5 مسيرات فوق المقاطعة سبق ذلك اعلانها اسقاط مسيرتين في المنطقة نفسها، كما افادت بانها أسقطت مسيرة ثامنة في منطقة كورسك المتاخمة أيضا لأوكرانيا.

هجمات تبعتها محاولات اوكرانية اخرى لاستهداف شبه جزيرة القرم. سلطات مدينة سيفاستوبول قالت ان اسطول البحر الاسود الروسي صد هجمات نفذها زورقان بحريان مسيران على المدينة.

في الاثناء اعلنت القوات الروسية انها شنت هجوما عنيفا على مواقع الجيش الاوكراني على محور كراسني ليمان، كما وجهت 20 ضربة بالطيران والمدفعية لمواقع قوات كييف على محور كوبيانسك شرقي البلاد، وقالت إنها كبدت هذه القوات خسائر في الارواح والعتاد.

في المقابل اعلن الجيش الأوكراني انه احرز تقدما على جبهة باخموت شرقي البلاد واكد انه استعاد السيطرة على بلدة كليشيفكا في محور دونيتسك.

الجيش افاد ايضا بان القوات الروسية شنت 65 غارة و50 هجوما بقذائف صاروخية متعددة على أهداف في اوكرانيا. كما بثت وسائل اعلام محلية مشاهد قالت انها تعود لضربات بصواريخ اسكندر تعرض لها مبنى وسط مدينة خاركيف شرقي البلاد، ما تسبب بسقوط ضحايا وذلك غداة اعلان السلطات الاوكرانية عن مقتل عشرات الاشخاص في قصف روسي اصاب متجرا للمواد الغذائية في قرية بالمنطقة نفسها.

وفي الجنوب أفادت قيادة العمليات الأوكرانية ان طائرات روسية مسيرة هاجمت البنية التحتية لميناء في منطقة أوديسا ما أدى إلى إتلاف صومعة حبوب بالقرب من نهر الدانوب.