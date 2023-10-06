عشرات المستوطنين يهاجمون منازل الفلسطينيين جنوبي نابلس+ فيديو وصور

العالم - فلسطين المحتلة

وافادت وكالة "فلسطين اليوم" نقلا عن مصادر محلية قولها، بأن عشرات المستوطنين انتشروا على الطريق الرئيس في بلدة حوارة، وسط أعمال عربدة، حيث اعتدوا على المواطنين ومنازلهم وقاموا بأعمل تخريب وتكسير، بحماية من جنود الاحتلال.

وأوضحت المصادر، أن عضو الكنيست "الإسرائيلي" المتطرف تسفي سكوت، نصب خيمة وسط البلدة، بذريعة تأمين الحماية للمستوطنين.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: ان 60 فلسطينيًا اصيبوا خلال مواجهات بلدة حوارة جنوب نابلس، الليلة، منهم 4 أطفال.

وكانت قد اندلعت مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين العزّل الذين خرجوا للدفاع عن أنفسهم وممتلكاتهم، مقابل المستوطنين وجنود الاحتلال المدججين بالأسلحة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

جدير ذكره أنه في وقت سابق، استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، في بلدة حوارة جنوب نابلس.

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