خبير: قدرة المقاومة في الضفة باتت تؤسس لمرحلة خطيرة على الاحتلال

العالم - خاص بالعالم

وأضاف، في حديث مع قناة العالم الاخبارية خلال برنامج "مع الحدث" أن المقاومة الفلسطينية التي تنامت وتوسعت على نطاق الضفة الغربية باتت تؤسس إلى مرحلة أكثر خطورة على كيان الاحتلال الاسرائيلي في المستقبل القريب.

وأوضح أبو عواد أن المقاومة في الضفة الغربية تغلبت على كافة الاجراءات الاسرائيلية من اقتحامات وهدم بيوت واعتقالات، واثبتت أن هناك جيلا فلسطينيا واعدا خارج الحسابات الامنية الاسرائيلية.

ولفت الخبير بالشؤون الاسرائيلية، إلى أن حكومة نتنياهو تشهد السلسلة الاقوى من المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، حيث أصبحت خسائر الاحتلال جراء العمل المقاوم الفلسطيني معظلة حقيقة للكيان الصهيوني.

هذا وتلقى كيان الاحتلال ضربة موجعة باصابة خمسة من جنوده في كمين نصبه المقامون الفلسطينيون جنوب طولكرم خلال محاولة لاقتحام المنطقة.

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