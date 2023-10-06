الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣
١٠:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

خبير: قدرة المقاومة في الضفة باتت تؤسس لمرحلة خطيرة على الاحتلال

الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:٤١ بتوقيت غرينتش

قال الخبير بالشؤون الاسرائيلية عماد أبو عواد إن الضفة الغربية في ظل تنامي قدرة المقاومة في التصدي لكافة الاجراءات الاسرائيلية باتت تؤسس الى مرحلة اكثر خطورة على الكيان الصهيوني في المستقبل القريب.

العالم - خاص بالعالم

وأضاف، في حديث مع قناة العالم الاخبارية خلال برنامج "مع الحدث" أن المقاومة الفلسطينية التي تنامت وتوسعت على نطاق الضفة الغربية باتت تؤسس إلى مرحلة أكثر خطورة على كيان الاحتلال الاسرائيلي في المستقبل القريب.

وأوضح أبو عواد أن المقاومة في الضفة الغربية تغلبت على كافة الاجراءات الاسرائيلية من اقتحامات وهدم بيوت واعتقالات، واثبتت أن هناك جيلا فلسطينيا واعدا خارج الحسابات الامنية الاسرائيلية.

ولفت الخبير بالشؤون الاسرائيلية، إلى أن حكومة نتنياهو تشهد السلسلة الاقوى من المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، حيث أصبحت خسائر الاحتلال جراء العمل المقاوم الفلسطيني معظلة حقيقة للكيان الصهيوني.

هذا وتلقى كيان الاحتلال ضربة موجعة باصابة خمسة من جنوده في كمين نصبه المقامون الفلسطينيون جنوب طولكرم خلال محاولة لاقتحام المنطقة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

50 معتقلا فلسطينيا يعلنون إضرابا مفتوحا اعتبارا من اليوم

عشرات المستوطنين يهاجمون منازل الفلسطينيين جنوبي نابلس+ فيديو وصور

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قاليباف يعزي نظيره السوري بالحادث الارهابي الاخير

اللواء باقري: مستعدون لتعميق التعاون مع سوريا في وجه الارهاب

قاليباف يقدم هديتين لمحمد بن زايد آل نهيان

شاهد بالفيديو.. خبير: قدرة المقاومة في الضفة باتت تؤسس لمرحلة خطيرة على الاحتلال

اثر نقلهم من 'ريمون' الى سجن 'نفحة'.. 50 معتقلا فلسطينيا يعلنون إضرابا مفتوحا اعتبارا من اليوم

مارأيكم.. كيف تؤثر قواعد الاشتباك الجديدة في الضفة على وجود الاحتلال؟