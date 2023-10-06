قيادة القوة الفلسطينية المشتركة بـ'عين الحلوة' تنفي شائعات

العالم - لبنان

واكدت قيادة القوة المشتركة الفلسطينية، انها تقوم تنفيذ خطط انتشار وتموضع ميداني في نقاط عديدة وذات حساسية أمنية في مخيم عين الحلوة تنفيذاً لقرارات الإجماع الوطني والإسلامي الفلسطيني بمواجهة الظروف الأمنية الطارئة التي يمر بها المخيم عقب وقوع جرائم اغتيال واشتباكات دامية، وما تبعها من آثار ونتائج.

واضافت :"في الوقت الذي تقوم فيه القوة بكامل واجباتها وبكامل طاقتها قيادة وكوادر وأفراد. تنبري بعض الأقلام المشبوهة ببث الإشاعات المغرضة بغرض، النيل من دور القوة المشتركة والإجماع الوطني والإسلامي الفلسطيني. وهنا، تنفي قيادة القوة كل ما يشاع عنها".