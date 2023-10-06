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خروج منشأة توليد كهرباء سويدية من الخدمة شمال شرق سوريا

خروج منشأة توليد كهرباء سويدية من الخدمة شمال شرق سوريا
الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

اعتدى طيران الاحتلال التركي صباح اليوم الجمعة على منشأة توليد كهرباء السويدية في ريف المالكية أقصى شمال شرق سوريا، ما تسبب بخروجها من الخدمة.

العالم- سوريا

وقال مدير شركة كهرباء الحسكة المهندس صالح إدريس: إن العدوان التركي على المحطة تسبب باشتعال النيران فيها وبأضرار مادية كبيرة، مشيرا إلى أن منشأة توليد السويدية هي المصدر الوحيد في المحافظة التي يتم الاعتماد عليها بتغذية الخطوط الخدمية المستثناة من التقنين الكهربائي.

وأضاف إدريس: إنه سيتم الاعتماد حاليا على الكمية القليلة من التيار الكهربائي الوارد عبر خط توتر (230 ك ف) الواصل من الطبقة إلى الحسكة لتغذية الخطوط الخدمية (مياه ومشاف وأفران واتصالات)، لضمان استمرار تقديم الخدمة للمواطنين.

وخرج أمس الخميس عدد من محطات تحويل الكهربائي في القامشلي وعامودا من الخدمة جراء العدوان التركي بالطائرات المسيرة، كما تسبب العدوان بتوقف محطة مياه علوك بعد استهداف مصادر الطاقة المغذية لها في عامودا والدرباسية.

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نتيجة استهداف الاحتلال التركي... خروج منشأة توليد كهرباء سويدية من الخدمة شمال شرق سوريا

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