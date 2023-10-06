مصر تدين الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص

العالم- مصر

وقالت الخارجية المصرية في بيان لها اليوم الجمعة: إن “جمهورية مصر العربية تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكلية العسكرية بحمص في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وأسفر عن عشرات الضحايا والمصابين”.

وأضافت: “تتقدم مصر بصادق تعازيها ومواساتها إلى حكومة وشعب دولة سورية الشقيقة، وأسر الضحايا”، داعية الله أن يتغمدهم برحمته، معربةً عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وجددت الخارجية المصرية تأكيد موقف مصر الراسخ الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب وترويع المواطنين، داعية المجتمع الدولي لتكثيف الجهود من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره وتجفيف منابع دعمه وتمويله.