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بشار الأسد يتلقى برقية تعزية نبيه بري بشهداء الكلية الحربية

بشار الأسد يتلقى برقية تعزية نبيه بري بشهداء الكلية الحربية
الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٢:١٢ بتوقيت غرينتش

تلقى الرئيس السوري بشار الأسد برقية تعزية من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بشهداء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص.

العالم- سوريا

وجاء في البرقية: “بمزيد من مشاعر الحزن والمواساة نشاطركم والجيش العربي السوري الباسل وذوي الشهداء الذين ارتقوا جراء العدوان الإرهابي الآثم الذي استهدف حفل تخريج طلاب الكلية الحربية في حمص أسمى آيات العزاء، سائلين المولى العزيز القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يلهمكم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل”.

وأضاف الرئيس بري في برقيته: “ننتهزها مناسبة لتجديد وقوفنا إلى جانب سورية قيادة وجيشا وشعبا في معركتهم المشروعة في مواجهة الإرهاب بكل أشكاله والمتماهي مع المخططات العدوانية الإسرائيلية التي تستهدف سورية والأمة كل الأمة في وحدتها وأمنها واستقرارها”.

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