باحث سياسي يتوقع سيناريوهات الإحتلال القادمة تجاه قطاع غزة

العالم - خاص بالعالم

وأشار العمري الى أنه لدى الحكومة المتطرفة اليوم موضوع الاسرى الفلسطينيين في هل ستقدم الحكومة الاسرائيلية على ارتكاب حماقة والذهاب للانتقام من الاسرى الفلسطينيين وهذا احد السيناريوهات التي قد نشاهدها في الفترة القادمة وقد يقدم الكيان الاسرائيلي على اعتقال شباب فلسطينيين ف الضفة الغربيه وفي مناطق اخرى ووضعهم كدروع بشرية وهذه احد الخيارات.

ولفت العمري إلى أنه عندما يتم التحدث عن القوة العسكرية يجب الاشارة بان الحكومة الاسرائيلية قد تذهب الى سياسة الارض المحروقة بالكامل، وان تقوم بقتل الاسرى الاسرائيليين الموجودين لدى حماس، واتهام حماس بقتلهم وبالتالي، فلا نستبعد هذه الخيارات.

وأضاف العمري بأنه قد تقوم أيضا تلك الحكومة بتلويث المياه وقطع الكهرباء وقد تلجأ الى استخدام الاسلحة البيولوجية رغم أن غلاف غزة سيتاثر، مشيرا الى ان تدعو حكومة نتنياهو مستوطني الغلاف الى القدوم لمستوطنات الوسط أو الى مناطق اخرى، وربما قد يكون نتنياهو وحكومته وقادته العسكريين يسعون الى زرع نوعا من الاسلحة البيولوجية ونحن امام هذا السيناريو دون استبعاد اي من هذه الخيارات الوحشية الصهيونية كونه يوجد في داخل الكيان الاحتلال الاسرائيلي رئيس حكومة يستعد لبيع اي شيء من اجل بقائه في السلطة وحتى لا تنتهي حياته السياسية ولدينا اشخاص متطرفين يزيدون فيما بينهم على نسبة التطرف وهي احد الاحتمالات.

ولفت العمري أن موضوع الأسرى وسياسة الارض المحروقة واطلاق الاسلحة البيولوجية عبر الطيور او الماء او اي وسيلة اخرى قائمة ولا يمكن استبعادها خاصة ان حكومة نتنياهو قد دعت مستوطني منطقة الغلاف الى الانتقال الى المنطقة الوسطى، والنقطه الرابعه هي ممارسة اقصى الضغوط على الولايات المتحدة الامريكية من اجل الضغط على بعض الدول العربية وعلى حماس وايقاف الدعم المالي لها والسلاح الى ما ذلك اذا ما الى ذلك من اجل وقف عملياتها.

وجددت طائرات الاحتلال الإسرئيلي، اليوم الأحد، قصفها للعديد من المنازل والأراضي الزراعية في مناطق قطاع غزة كافة.

وكانت طائرات الاحتلال قد قصفت منزلاً لعائلة الزعانين في بلدة بيت حانون شمال القطاع، وآخر لعائلة الغندور شمال القطاع تم تدميره بالكامل، وقصفت منزلا آخر لعائلة الوادية في حي الشجاعة شرق غزة وسوته بالأرض.

واستهدفت طائرات الاحتلال في رفح منزلا لعائلة أبو جزر بحي الجنينة، وآخر لعائلة برهوم في مخيم يبنا وتم تدميرهما بالكامل، كما قصفت منزلا لعائلة أبو دقة شرق خان يونس وسوته بالأرض، مخلّفة عددا من الشهداء والجرحى جلهم من الأطفال والنساء، ومنزلا في منطقة بطن السمين في وسط خان يونس.

كما استهدف طيران الاحتلال الحربي منتجع الشاليهات غرب مدينة غزة وألحق أضرارا مادية جسيمة فيه، إضافة إلى قيام الزوارق الحربية بإطلاق مئات القذائف المدفعية والطلقات النارية على طول الشريط الساحلي، علاوة على قيام الطائرات بإطلاق مئات الطلقات النارية على طول الحدود الشرقية للقطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية العديد من الأراضي الزراعية على طول قطاع غزة من شماله إلى جنوبه.

وكان قد خلّف العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع لليوم الثاني على التوالي 313 شهيداً وإصابة 1990 مواطناً حسب آخر إحصائية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...