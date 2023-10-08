قادة الكيان وجيشه لم يستفيقوا بعد من الصدمة التي أحدثتها المقاومة

العالم - خاص بالعالم

تخبط وضياع وتبادل للاتهامات بين سياسيي الكيان وقادته العسكريين والامنيين ،بينما يتعرض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لضغط هائل ربما تمثل في هروبه الى الامام عبر اعلان ما يسمى بالمجلس الوزاري الأمني المصغر حالة الحرب رسميا مع قطاع غزة، واطلاق يد نتنياهو في قرارات قادمة ،وربما الذهاب نحو مواجهة مفتوحة وسط احتمالات الحرب الشاملة.



وبعد مرور يوم على عملية طوفان القدس النوعية ،التي اطلقتها المقاومة الفلسطينية، ثمة مؤشرات على حماوة تتصاعد في جبهات اخرى، هنا في جنوب لبنان شهدت الساعات الماضية تطورا نوعيا عبر اعلان مجموعة الشهيد عماد مغنية التابعة لحزب الله شن ضربات مدفعية وصاروخية على مواقع اسرائيلية في تلال كفر شوبا ضمن مزارع شبعا المحتلة، ليعود جيش الاحتلال ويرد بقصف اماكن مفتوحة.

بينما تؤكد المقاومة اللبنانية بناء على سير التطورات امكانية ان الفلسطينيين لن يتركوا لوحدهم وسط التأكيد على وحدة ساحات المواجهة مع الاحتلال الاسرائيلي.



كما تشير مواقف اميركية وغربية عن استعداد لدعم الكيان الاسرائيلي لمساعدته على الخروج من مأزقه الحالي،وسط تصاعد الحديث عن امكانية تحول المواجهات في الاراضي الفلسطينية المحتلة ضمن غلاف غزة ،الى مواجهات اقليمية شاملة..



وعندما يعتبر وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن الوضع في الكيان بأنه اسوأ هجوم فهذا يعني توجه اميركي للانخراط اكثر في مساعدة كيان الاحتلال وتشجيعه على الهروب الى الامام بما يمكن ان يفتح الباب امام مواجهة مفتوحة.

كما يؤكد مستشار الامن القومي الاميركي التركيز على ضمان ان يكون لدى اسرائيل كل ما تحتاجه للرد على الهجوم المروع الذي تعرضت له من قبل المقاومة ، بحسب تعبيره.

وبحسب متابعين فإن قادة الكيان يقفون امام خيارين: اما الاستمرار بعمليات قصف هستيري للبنى التحتية والمدنيين في غزة،وابتلاع الفضيحة الاستراتيجية مطبوعة بالهزيمة الغير المسبوقة، واما الذهاب نحو عملية عسكرية برية مع ما يترتب على تلك العملية من اثار كارثية على قوات الاحتلال الاسرائيلي.

حيث تؤكد المقاومة الفلسطينية انها ليست وحدها وانها استعدت طويلا لسيناريوهات عديدة اهمها توسع المواجهات العسكرية..وعليه فإن المعادلة تغيرت وإشعال الحرب من قبل الكيان الاسرائيلي سيعود عليه بالضرر،يقول متابعون.

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