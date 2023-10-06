اللقاء المشترك اليمني يدين العمل الإرهابي في 'حمص'

العالم- اليمن

وحسب وكالة "المسيرة" اليمنية أشارت أحزاب المشترك في بيان، اليوم الجمعة، إلى أن قيام العناصر التكفيرية بهذا العمل الإجرامي المدان هو بإيعاز أمريكا أم الإرهاب، فهي من تحتل أجزاء من سورية وتنهب نفطها وتدعم هذه المجاميع التكفيرية.

وأكد البيان الرفض لهذه الأعمال الإجرامية جملة وتفصيلا والتضامن الكامل مع سورية دولة وشعبا ضد المخططات الأمريكية والإسرائيلية الخبيثة في المنطقة.

وكانت تنظيمات تكفيرية مدعومة من أطراف دولية قامت باستهداف حفل تخريج طلاب الكلية الحربية في حمص عبر مسيرات تحمل ذخائر متفجرة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى في صفوف الأهالي.

وأعلنت سوريا الحداد الرسمي 3 أيام على الشهداء المدنيين والعسكريين الذين ارتقوا جراء الاعتداء التكفيري على حفل الكلية الحربية في حمص.