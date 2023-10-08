شاهد الى أي حدّ يستطيع الإحتلال أن يناور على أكثر من جبهة بظل الانقسام الذي يعيشه

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وأشار بشارات إلى أن الفكرة في هذه الجزئية في ان الاحتلال من حيث الامكانيات المادية والعسكرية والتكنولوجية والدعم الامريكي والحاضنة الغربية بإمكانه ان يتعامل مع اكثر من جبهة لكنه في ذات الوقت قد فتح اكثر من جبهة عليه تعتبر بالنسبة إليه أكبر اشكاليه له، والسبب في ذلك هو حالة الوعي الفلسطيني وعندما نتحدث عن المواجهات والمعارك فهي تشكل رافعة لحالة الوعي الجماهيري عربيا واقليميا واسلاميا، وبالتالي هذا من شأنه ان يعزز من مفهوم المواجهة مع الاحتلال الاسرائيلي هذا من جانب.

وأضاف بشارات: واما الجانب الاخر فان الاحتلال الاسرائيلي هو دائما يبني علاقاته مع النخب السياسية العربية التقليدية على شاكلة الشراكة في الحفاظ وحماية هذه النظم السياسية ، وبالتالي فان الاحتلال الاسرائيلي هو ليس معني في ان يكون هنالك اكثر من جبهة حتى لا تتضرر هذه العلاقة مع الكيانات السياسية او والنظم السياسية العربية والاقليمية.

وقال بشارات أن النقطة الثالثة وهي بيت القصيد بان طبيعة المجتمع الاسرائيلي الداخلي والتركيبة الداخلية للمجتمع الاسرائيلي لا تحتمل البقاء تحت النيران لفترات زمنية طويلة وبالتالي فان الاحتلال يعتمد دائما على الضربات السريعة وهي القضيه التي يخشاها الاحتلال في كل مواجهة في ان يكون هنالك نوع من الاستنزاف والمواجهة الميدانية ومواجهة الشوارع، وهذا ما يدلل النجاح الذي تحقق خلال اليومين الماضيين، عندما ذهب المقاومون الفلسطينيون بالتعامل مع الميدان بحالة حرب الشوارع وحرب العصابات وبالتالي فان هذا ما افقد الاحتلال الكثير من قدرته على التعاطي والتعامل مع هذا الشكل من اشكال المقاومة.

وتواصل المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، التي بدأتها صباح أمس السبت، عبر سلسلة عمليات نفذها المقاومون خلف الخطوط، وداخل الأراضي المحتلة، رافقها اسناد من الوحدات الصاروخية.

وتأتي معركة طوفان الأقصى ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "سيوف حديدية" ضد قطاع غزة.

ومنذ بدء العملية وبحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية، فقد بلغ إجمالي ما وصل لمستشفيات قطاع غزة حتى اللحظة جراء العدوان 313 شهيدًا بينهم 20 طفلا 1990 جريحًا بإصابات مختلفة، بينهم 121 طفلا.

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