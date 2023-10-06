السوداني يدعو رئيس الامارات للمشاركة بمؤتمر بغداد الثالث

العالم- العراق

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" سفير جمهورية العراق لدى دولة الإمارات العربية المتحدة مظفر مصطفى الجبوري التقى بوكيل الوزارة المساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، السفير سيف عبد الله الشامسي في مقر الوزارة، وجرى خلال اللقاء تسليم الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق محمد شياع السوداني، إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، للمشاركة في مؤتمر بغداد 2023 للتكامل الاقتصادي والاستقرار الإقليمي، المزمع عقده في بغداد بتاريخ 30/11/2023".

وأضاف، أن" الجانبين بحثا سبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وسبل تعزيزها وتطويرها".

وأشار، إلى أن" الجانبين أكدا على أهمية مواصلة اللقاءات وتعزيز الجهود الثنائية وبما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين".