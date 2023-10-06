الرئيس الأوكراني: الأوضاع في الجبهات صعبة

العالم - الأزمة الاوکرانية

تشهد جبهات القتال في اوكرانيا تصعيدا واسعا حيث تشن القوات الروسية عواصف نارية عنيفة من القصف المدفعي والصاروخي وبالطائرات المسيرة على اهداف اوكرانية، مقابل قيام الجيش الاوكراني باستهداف شبه جزيرة القرم ومناطق روسية حدودية. معارك يصفها الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي بالصعبة جداً وسط محاولاته المستميتة هو الاخر لاستدرار المساعدات العسكرية من الغرب لجيشه الذي يتلقى خسائر فادحة منذ انطلاق هجومه المضاد اوائل حزيران يونيو الماضي.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية، تسجيلا لاستهداف قوات مجموعة الجنوب الروسية، معاقل المسلحين الأوكرانيين على محور سبورنوي في دونيتسك. کما أعلنت الوزارة إسقاط عدد من الطائرات المسيرة في مناطق كريمينتس، وبيريستوف في دونيتسك ، وبروليتاركا في مقاطعة خيرسون، وميرنوي في مقاطعة زابوروجيه، وتافولزانكا في مقاطعة خاركوف، وسفاتوفو في لوغانسك. واضافت الوزارة أن المقاتلات الروسية أسقطت خلال أسبوع اربع طائرات حربية من نوع سوخوي وميغ.وعلى مدار أسبوع، ضرب الجيش الروسي عدة محطات رادار أوكرانية في مناطق دونيتسك، ونيكولاييف.

في المقابل اعلن الجيش الأوكراني احراز تقدم على جبهة باخموت شرقي البلاد واكد انه استعاد السيطرة على بلدة كليشيفكا في محور دونيتسك. وفي الجنوب قالت قيادة العمليات الأوكرانية ان طائرات روسية مسيرة هاجمت البنية التحتية لميناء في منطقة أوديسا ما أدى إلى إتلاف صومعة حبوب بالقرب من نهر الدانوب.

الجيش الأوکراني قال ايضا بان القوات الروسية شنت خمساً وستين غارة وخمسين هجوما بقذائف صاروخية متعددة على أهداف في اوكرانيا. وسائل اعلام محلية نشرت مشاهد مصورة قالت انها تعود لضربات بصواريخ اسكندر تعرض لها مبنى وسط مدينة خاركيف شرقي البلاد ما تسبب بسقوط قتلی وجرحی وذلك غداة اعلان السلطات الاوكرانية عن مقتل عشرات الاشخاص في قصف روسي اصاب متجراً للمواد الغذائية في قرية بالمنطقة نفسها، بينما تؤكد الدفاع الروسية ان الضربة على خاركيف استهدفت تجمعا للجنود الاوكران خلال حفل تأبين لاحد قتلى المعارك في اوكرانيا.