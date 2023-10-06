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فعاليات وشخصيات عربية تدين الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص

فعاليات وشخصيات عربية تدين الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص
الجمعة ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

أدان الأمين العام المساعد لاتحاد عمال النقل العربي في لبنان بسام طليس الاعتداء الإرهابي على حفل تخريج طلاب الكلية الحربية في مدينة حمص السورية.

العالم- لبنان

وقال طليس في بيان: “إن هذا العمل الإرهابي يعبر عن مدى إجرامية وحقد منفذيه”، معرباً عن تعازيه لسورية قيادة وشعبا بالشهداء، ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وأشار طليس إلى أن “هذه الأعمال الإرهابية لم ولن تقلل عزيمة وإرادة سورية بجيشها وشعبها في التصدي لأي اعتداء إجرامي، سواء كان من العدو الإسرائيلي أو من التنظيمات الإرهابية التي تقرأ في كتاب الإجرام الصهيوني نفسه”.

بدوره أدان اللواء عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني الاعتداء الإرهابي، وقال في بيان: إن الإرهاب يستهدف كل يوم مهد الحضارات والتاريخ سورية، ولكن من دون جدوى، لافتا إلى أن مهد الحضارات لن يكون يوما مرتعا للإرهاب.

كما أدان التيار الوطني اللبناني الحر في بيان له الاعتداء الإرهابي واصفا إياه بأنه “جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية موصوفة بجميع المعايير، ندينها وندين الإرهاب ومن يحميه ومن يوظفه لتدمير المجتمعات وتفكيك الدول في منطقتنا”.

ودعا التيار إلى مواجهة الارهاب والمخططات التفتيتية في المنطقة، معربا عن تضامنه مع سورية في مواجهة الأخطار التي تحدق بها.

كذلك أدان النائب اللبناني السابق إميل رحمه الاعتداء الإرهابي، مؤكدا أنه “جريمة موصوفة ومتعمدة لإطالة أمد الحرب على سورية ومعاناة شعبها”.

وأعرب رحمه في بيان اليوم عن خالص العزاء للشعب السوري، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

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