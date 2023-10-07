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السفير الروسي يعلق على قرار واشنطن طرد الدبلوماسيين الروسيين

السفير الروسي يعلق على قرار واشنطن طرد الدبلوماسيين الروسيين
السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

وصف السفير الروسي بواشنطن أناتولي أنطونوف قرار السلطات الأمريكية طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس بأنه غير مبرر ويمثل "خظوة جديدة نحو المجابهة".

العالم - أوروبا

وأشار أنطونوف إلى أن الجانب الأمريكي لم يكشف عن التفاصيل بشأن طرد الدبلوماسيين الروسيين لوسائل الإعلام.

وأضاف أنه "من المهم بالنسبة للإدارة الأمريكية أن تظهر أن طرد دبلوماسيين أمريكيين من روسيا بسبب أنشطتهم التحريبية لم يبق بدون رد".

وتابع: "من اللافت أنه ردا على طلبي لتوضيح الاتهام الموجه إلى زملائنا، لم تتمكن الخارجية الأمريكية من تقديم المبررات لذلك".

وأضاف: "نحن نتعامل مع انتقام بسيط، ما لا يعزز كرامة الدبلوماسية الأمريكية".

وأكد أن موظفي السفارة الأمريكية بموسكو، اللذين طردتهما روسيا قاما بأعمال لا علاقة لها بالعمل الدبلوماسي، وخصوصا التدخلات في الشؤون الداخلية لروسيا، ما يضر بأمنها القومي.

وشدد على أن "أي أعمال من هذا القبيل سيتم قطع دابرها بحزم وسيكون هناك رد مناسب عليها".

ويأتي ذلك تعيقا على قرار الولايات المتحدة طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس ردا على خطوة مماثلة من قبل موسكو يوم 14 سبتمبر الماضي.

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