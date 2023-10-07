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غريب آبادي:

ضحايا الإرهاب هم الفائزون الحقيقيون بجائزة نوبل للسلام

ضحايا الإرهاب هم الفائزون الحقيقيون بجائزة نوبل للسلام
السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

علق نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وأمين هيئة حقوق الإنسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية كاظم غريب آبادي على منح جائزة نوبل للسلام للايرانية نرجس محمدي المناهضة للجمهورية الاسلامية والمدعومة من قبل زمرة "خلق" الارهابية والكيان الصهيوني القاتل للاطفال، معتبرا ضحايا الارهاب والعقوبات بانهم الفائزون الحقيقيون بالجائزة.

العالم - ايران

وكتب غريب آبادي في مدونة له مساء الجمعة على موقع التواصل الاجتماعي: إن جائزة نوبل للسلام ليس لها علاقة بتعزيز الأخوة بين الشعوب وحفظ وتعزيز السلام. هذه الجائزة السياسية اصبحت بمثابة دعم مالي للأعمال غير القانونية لبعض الفائزين بها اكثر من اي شيء اخر.

وأضاف: ضحايا الإرهاب والعقوبات وجرحى الاسلحة الكيمياوية وشهداء الحرب المفروضة (1980-1988) من النساء والفتيات وأمهات الشهداء والنخبة والخبيرات اللاتي كرسن حياتهن لتنمية وتقدم وطنهن وخدمة الشعب، هم الفائزون الحقيقيون بالجائزة، وليست مجرمة منتهكة للقانون تدعي الدفاع عن حقوق الانسان وتحظى بدعم متزعمة زمرة المنافقين (خلق) الإرهابية ومسؤول استخبارات الكيان الصهيوني القاتل للأطفال.

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غريب آبادي: ضحايا الإرهاب هم الفائزون الحقيقيون بجائزة نوبل للسلام

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