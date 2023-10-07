المقاومة تستهدف عدة مناطق بالداخل المحتل وفتح الملاجئ بتل أبيب+فيديو

العالم - فلسطين المحتلة

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط صواريخ في تل أبيب وعسقلان مع احتمال وجود مصابين.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن الملاجىء في "تل أبيب" فتحت جراء سقوط الصواريخ من قطاع غزة.

وقال جيش الإحتلال الاسرائيلي في بيان، إن "عشرات صافرات الإنذار تدوي في الجنوب والوسط ، والتفاصيل قيد الفحص".

كما أفاد مراسل قناة العالم في غزة بأن مئات الصواريخ أطلقت من قطاع غزة تجاه مستوطنات غلاف غزة ووسط الكيان الإسرائيلي وأن أصوات انفجارات كثيرة تسمع في سماء تل أبيب.

مشهد من سقوط صواريخ المقاومة في مستوطنات غلاف غزة

في السياق أعلنت قناة 13 العبرية عن إصابة 4 مستوطنين إثر سقوط صاروخ من غزة على مبنى في عسقلان المحتلة.

بدوره أكدت المقاومة الفلسطينية أن المقاومة تخوض اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في عدة نقاط على الحدود الشرقية لقطاع غزة



وكان جيش الاحتلال قد أذعن بأن صافرات الإنذار دوت في بات يام، عسقلان، سديروت، أشدود، أوفاكيم، كريات جات، نيس تسيون، ريشون لتسيون، الرملة، بئر يعقوب، رحوفوت، غان يافنه، كفار سابا، تل أبيب - يافا، بني براك، جفعتايم، هرتسليا. حولون، جافنيه، لخيش، حوف أشكلون".

كما دوت صافرات الإنذار في :" بئر توفيا، إشكول، غان رافيه، يوآف، شعار هنيغف، سدوت نيغف، هيفيل يفنه، ماتيه يهودا، برينر، جيزر، غيديروت، دروم هشارون"

وقالت كتائب القسام إنه بعد قليل يُلقي قائد هيئة الأركان في كتائب القسام محمد الضيف بياناً مهماً للشعب الفلسطيني والأمة العربية

يتبع..