موقف مرعب..عندما تسرق سيارة ذكية سائقها!

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قال بريان موريسون، البالغ من العمر 53 عامًا، إنه كان متجهًا إلى منزله من العمل في تمام الساعة 10 مساءً في يوم أحد عندما بدأت سيارته الكهربائية الصينية الصنع، والتي تبلغ قيمتها حوالي 30 ألف جنيه إسترليني، في القيادة بسرعة 50 كيلومترًا في الساعة.

بسبب عطل في نظام الفرامل، وعدم قدرته على التحكم في السيارة، اضطر السائق إلى تفادي إشارات المرور والدوارات. بعد أن أدرك أنه لا يستطيع التوقف، اتصل بالرقم 999 لاستدعاء الشرطة، والتي أوقفت السيارة بالسماح لها بالاصطدام بشاحنتهم ببطء.

موريسون قال: “أدركت أن هناك خللًا ما عندما كنت متوجهًا إلى الدوار وحاولت تقليل سرعة السيارة، لكن لم أتمكن من القيام بذلك… ثم سمعت صوت طحن قوي كما لو كان صوت الفرامل. نظرًا لأنها كانت سيارة جديدة، كنت أعلم أنها لا يمكن أن تكون مشكلة في السيارة”.

أضاف: “نجحت في تجنب الدوار بسرعة تقريبًا 50 كيلومترًا في الساعة، ثم واجهت طريقًا طويلًا، لذلك اعتقدت أنها ستتوقف بسرعة دون أن أزيد من سرعتي، ولكن لم يحدث ذلك”. ونتيجة العطل الفني، لم يتمكن من التحكم في السرعة وكان محاصرًا داخل السيارة التي كانت تتجاوز 50 كيلومترًا في الساعة، مما أثر عليه بشكل مرعب.

في البداية، اتصل بزوجته وطلب منها أن تقوم بإخبار السيارات الأخرى بما حدث له وأنه غير قادر على التوقف. ومع تقدمه واضطراره للتجاوز من خلال إشارات المرور والدوارات، زاد قلقه من تصادمه مع المشاة، لذا قام بالاتصال بالشرطة على الرقم 999.

قال: “كانت السيارة تتحرك بشكل تلقائي، ولم يكن بوسعي فعل أي شيء”.

أخيرًا، طلبت الشرطة منه أن يصطدم بسيارته عمدًا بالجزء الخلفي من شاحنتهم قبل أن يصل إلى منطقة أكثر اكتظاظًا بالمباني.