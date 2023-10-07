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صربيا تؤكد رغبتها بتطوير العلاقات الثنائية مع فلسطين

صربيا تؤكد رغبتها بتطوير العلاقات الثنائية مع فلسطين
السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

 أكدت رئيسة وزراء جمهورية صربيا آنا برنابيتش رغبة بلادها بتطوير العلاقات الثنائية مع فلسطين، ووجود مصلحة مشتركة في تطوير الحوار السياسي بين البلدين.

العالم-اوروبا

جاء ذلك خلال لقاء جمعها بسفير دولة فلسطين لدى صربيا محمد النمورة، أمس الجمعة، في العاصمة الصربية بلغراد.

وأشادت برنابيتش بالعلاقات الثنائية الجيدة التي تربط بلادها بدولة فلسطين، معربة عن امتنانها لدولة فلسطين على موقفها المبدئي بدعمها لسيادة جمهورية صربيا وسلامتها الإقليمية واحترام مبادئ القانون الدولي.

من جهته، نقل النمورة تحيات رئيس الوزراء محمد اشتية، وأكد موقف دولة فلسطين المبدئي الداعم لقرارات الشرعية الدولية، والذي ينعكس بدعم صربيا على المستوى الدولي في الحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها.

وأشار النمورة إلى التقدم الذي حققته صربيا في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالاستقرار الاقتصادي وتطوير البنية التحتية، وهو شرط أساسي للاستثمارات الجديدة في أراضي البلاد بأكملها، معرباً عن رغبة دولة فلسطين بتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون.

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