لا حل مع الجماعات الإرهابية الا بالقضاء عليها + فيديو

العالم – سوريا

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" قال حسن حردان: معروف أن الجماعات الإرهاببية تتلقى الدعم من الاستخبارات الأميركية والغربية، وبالأصل هي جاءت عن طريق المطارات الغربية إلى تركيا ومن تركيا دخلت إلى سوريا، وبالتالي هي ممولة ومدعومة غربياً بكل الوسائل والإمكانيات العسكرية لتمكينها من خوض المعارك واستنزاف الدولة الوطنية السورية والجيش السوري والشعب السوري.

وشدد على أن هذه الجماعات وبامتلاكها هذه التقنية التي شنت بها العملية واضح أن الدول الغربية توفر لها هذه الإمكانيات للقيام بالعمليات الإرهابية المطلوبة.

ولفت إلى أن العملية الإرهابية خلقت مناخا شعبيا يدعو إلى الحسم مع الجماعات الإرهابية، لأن الخلاص من هذه الجماعات هو الطريق لتحقيق الأمن والاستقرار ووقف النزف الذي تعاني منه سوريا على كل المستويات.

وقال حسن حردان: بهذا المعنى جاء الرد السوري المدعومة روسيا بالشكل الأولي بقصف مواقع الجماعات الإرهابية، وطال القصف حتى المناطق الحدودية، وهذا يعني أنه لم تعد هناك خطوط حمراء أو تقيد بالاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها في آستانا أو سوتشي أو غيرها.

وخلص إلى القول: نحن أمام تدحرج بالرد، قد يقود إلى اجتياح وتحرير هذه المنطقة من الجماعات الإرهابية، كما حصل في سراقب، لأن المناخ يقول الآن أن لا حل مع هذه الجماعات الإرهابية الا بالقضاء عليها.

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