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إذاعة الإحتلال تعترف: حماس أسرت 35 إسرائيليا حتى الآن

إذاعة الإحتلال تعترف: حماس أسرت 35 إسرائيليا حتى الآن
السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش

اعترفت إذاعة الإحتلال الاسرائيلي، بأن حركة حماس أسرت 35 إسرائيليا حتى الآن، فيما تدور اشتباكات في 7 مواقع على الأقل في مستوطنات غلاف غزة.

العالم - فلسطين

يأتي ذلك، بينما تمكن المقاتلون الفلسطينيون من اقتحام عدد من مستوطنات غلاف قطاع غزة، في عملية أطلق عليها اسم "طوفان الأقصى".

وبدأت العملية، وفق القائد العام لكتائب القسام بإطلاق 5 آلاف صاروخ خلال نصف ساعة، أصابت أهدافا مباشرة في المستوطنات وتل أبيب، وأدت إلى مقتل وجرح العشرات.

وشهدت الساعات الأولى من المعركة، عمليات نوعية للفلسطينيين حيث اقتحموا مستوطنة سديروت واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، فقتلوا وجرحوا عددا منهم، وأسروا عددا من الصهاينة، وسيطروا على آليات إسرائيلية، وعلى معبر إيزر الذي خرج عن السيطرة الإسرائيلية.

وأظهرت مقاطع الفيديو، فرارا جماعيا للمستوطنين الصهاينة من منازلهم.

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