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وزير الدفاع الإيراني: إزاحة الستار عن منظومة دفاعية جديدة قريباً

وزير الدفاع الإيراني: إزاحة الستار عن منظومة دفاعية جديدة قريباً
السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الدفاع الإيراني العميد حمد رضا أشتياني إزاحة الستار عن منظومة دفاعية جديدة بمميزات فريدة خلال الأيام المقبلة.

العالم - ايران

يتبع..

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وزير الدفاع الإيراني: إزاحة الستار عن منظومة دفاعية جديدة قريباً

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