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أنصار الله اليمنية تحيي المقاومة وتبارك خوضها معركة "طوفان الأقصى"

أنصار الله اليمنية تحيي المقاومة وتبارك خوضها معركة
السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:٢٨ بتوقيت غرينتش

حيّت حركة أنصار الله في اليمن في بيان المقاومة الفلسطينية ونبارك خوضها معركة "طوفان الأقصى" في مواجهة الكيان الصهيوني.

العالم -اليمن

وأكدت الحركة ان على الشعوب العربية والإسلامية مؤازرة المقاومة الفلسطينية في هذه المعركة المقدسة والفاصلة إن شاء الله.

وأعلن القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف، يوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى"، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى.

وقال الضيف في كلمة مسجلة بثتها قناة الأقصى، "نعلن بدء عملية "طوفان الأقصى" ونعلن أن الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو وتحصيناته تجاوزت ٥ آلاف صاروخ وقذيفة".

هذا وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط صواريخ في تل أبيب وعسقلان.

واعترفت القناة 14 العبرية، بمقتل مستوطنة في تل أبيب وإصابة أربعة مستوطنين آخرين في عسقلان نتيجة سقوط صواريخ المقاومة على مدن الداخل المحتل.

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