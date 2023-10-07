الأمن البرلمانية: التطبيع خطوة خاطئة وخيانة للقضية الفلسطينية

العالم - ايران

وقال عموئي في تصريح لوكالة انباء فارس ان التطبيع لا نتيجة له لان شعوب المنطقة لا يقبلون به ولذلك فان العلاقات لن تطبع على ارض الواقع بل ان ما يجري هو فقط مجرد خطوة خيانية لقضية الشعب الفلسطيني المظلوم.

وشدد عموئي على ان سبيل حل القضية الفلسطينية هو فقط قيام شعوب المنطقة ومسلمي العالم بدعم مقاومة الشعب الفلسطيني وان هذا الدعم سيحدث عبر الوحدة بين الدول الاسلامية والوئام بين المسلمين في المنطقة.

كما ندد عموئي بالمحاولات الصهيواميركية لضرب الوحدة والتضامن الاسلامي قائلا ان هؤلاء يشعرون بالخطر من تقارب الدول الاسلامية ولذلك فهم يسعون لبث الخلافات بين المسلمين لمنع بلورة قوة موحدة للمسلمين والتمهيد لتدخلاتهم وبيع اسلحتهم.