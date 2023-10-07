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الالعاب الآسيوية .. ذهبية تاريخية لايران في الشطرنج 

الالعاب الآسيوية .. ذهبية تاريخية لايران في الشطرنج 
السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١١:٠٢ بتوقيت غرينتش

احرز الفريق الايراني بالشطرنج الميدالية الذهبية في دورة الالعاب الآسيوية الـ 19 بالصين.

العالم - ايران

وتغلب الفريق الايراني في الجولة التاسعة والنهائية لمسابقات الشطرنج التي اقيمت اليوم السبت في برج الالعاب الفكرية في هنغتشو على كوريا الجنوبية بنتيجة 3/صفر.

وكان "بويا إيدني" أول لاعب شطرنج إيراني يتمكن من هزيمة خصمه غواين من كوريا الجنوبية بسهولة ويسجل أول فوز للفريق الوطني.

وتمكن الاستاذ الكبير "برهام مقصودلو" من هزيمة لي من كوريا الجنوبية بسهولة وتحقيق الفوز الثاني للمنتخب الوطني.

وأحرز الأستاذ الكبير "محمد أمين طباطبائي" الفوز الثالث لإيران بفوزه على كوفان من كوريا الجنوبية.

وبهذا الفوز حصدت ايران أول ميدالية ذهبية في دورات الألعاب الآسيوية.

وكانت ايران قد الميدالية البرونزية بالشطرج في دورة الالعاب الآسيوية 2006 في قطر.

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