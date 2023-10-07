طوفان الاقصی؛ نهاية للصبر الفلسطيني علی جرائم الاحتلال

العالم - فلسطين

لا صبر بعد اليوم على تمادي كيان الاحتلال الاسرائيلي وجرائمه تجاه فلسطين وشعبها ومقدساتها ولا تنسيق امني معه. قرار اتخذته فصائل المقاومة الفلسطينية مطلقة عملية عسكرية واسعة تحت عنوان طوفان الاقصى شكلت صدمة للكيان المحتل وغيرت المعادلات على الارض.

وقال قائد هيئة ارکان کتائب القسام محمد الضيف:"الضربة الاولی من عملية طوفان الاقصی والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسکرية خلال العشرين دقيقة الاولی قد تجاوزت خمسة الاف صاروخاً وقذيفة".

القسام وفيما اعتبرت ان اليوم هو يوم الثورة الكبرى من أجل انهاء الاحتلال، دعت الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس واراضي ثمانية واربعين لمقاومة الاحتلال بكل ما يملك.

سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الاسلامي قالت انها جزء من المعركة وتقاتل بجانب حركة حماس حتى النصر كما بثت مشاهد مصورة لمشاركة عناصرها في وحدة المظليين في عمليات الانزال داخل مستوطنات غلاف غزة.

الفصائل الفلسطينية في الضفة اكدت مشاركتها في المعركة وقالت ان فلسطين في حالة النفير القصوى. بدورها أعلنت عرين الأسود النفير العام وبدء الهجوم الفوري من كل موقع على قوات الاحتلال ومستوطنيه.

وفيما عمت الاحتفالات في جميع المناطق الفلسطينية، ادت قيادات المقاومة صلاة الشكر بعد انطلاق المعركة. اسماعيل هنية رئيس المجلس السياسي لحماس قال ان الطوفان بدأ من غزة وسوف يمتد للضفة والخارج. واضاف ان المقاومة الفلسطينية تخوض في هذه اللحظات التاريخية ملحمة بطولية سببها الاساسي تدنيس المسجد الأقصى.

نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي قال إن فلسطين تشهد اليوم يوماً تاريخياً ومشهداً غير مسبوق، حيث أن المقاومة تبادر والصواريخ تطلق على الكيان، والمقاتلون بالعشرات يقتحمون الحدود الزائلة لمسافة عشرات الكيلومترات، ويقتلون ويأسرون الجنود الصهاينة.

اما حزب الله بارك العملية وقال ان ما يجري رد حاسم على جرائم الاحتلال المتمادية وتأكيد جديد على أن إرادة الشعب ‏الفلسطيني وبندقية المقاومة هما الخيار الوحيد في مواجهة العدوان. فيما رأت حركة انصار الله في اليمن ان العملية كشفت ضعف وهشاشة وعجز الكيان الاسرائيلي.