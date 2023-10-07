انهيار المنظومة الامنية الاسرائيلية بالكامل امام رجال مقاومة غزة

ولفت مراسلنا بان جيش الاحتلال ارسل تعزيزات كبيرة من جنوده على الحدود السورية واللبنانية لتأمين الوضع الامني على تلك الحدود خشية تدهور الوضع الامني، بعد تأزيمه مع غلاف قطاع غزة والمستوطنات التي مازالت تحت سيطرة رجال المقاومة، حيث تجد قوات الاحتلال صعوبة بالوصول اليها، لذلك تم استدعاء فرق خاصة لدى جيش الاحتلال للتدخل السريع.



واكد مراسلنا تصدع المنظومة الامنية الاسرائيلية التي انهارت بشكل كبير مع وصول الاعداد الكبيرة من رجال المقاومة من قطاع غزة وتجاوزوا كل الامكانيات البوابات الالكترونية والاسلاك الشائكة وعمليات المراقبة في السماء، ما يسجل انجازا كبيرا للمقاومة الفلسطينية.

واوضح، ان وزارة الصحة الاسرائيلية تحدثت عن سقوط 300 اصابة بين خطيرة وخطيرة جداً تم نقلها الى مشافي الجنوب في بئر السبع وعسقلان، وهناك اعدادا كبيرة محاصرة لا تستطيع الطواقم الطبية الوصول اليها وفقاً للاتصالات التي تأتيهم من المستوطنات التي مازالت تحت اسر المقاومة الفلسطينية.

واضاف ان الساعات القادمة ستكون ساخنه جداً، وهناك حالة رعب تجتاح الشارع الاسرائيلي، بعد ان لمسوا انهيار وتصدع الامنية الذي كان دائماً كيان الاحتلال يتفاخر بها، وانهارت بفعل رجال المقاومة في غزة.

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