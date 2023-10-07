ماذا فعل مقاوموا غزة بعد اسرهم اعداداً كبيرة من جنود الاحتلال والمستوطنين؟

وقالت مراسلتنا، ان الاحتلال يحاول صنع اي صورة يمكن ان تنفي مشاهد المقاومة التي تنشرها حول الاماكن التي سيطروا عليها، والتي لا يستطيع جيش الاحتلال الدخول اليها، رغم امتلاكه الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي ويسيطر عليها عن طريق اموال اللوبي الصهيوني في العالم، مع ذلك فانه لا يستطيع منع نشر الصور والفيديوات التي تتوالى من قبل المقاومة التي اكدت وجود اسرى احياء لديها، حتى تم تصوير استضافة بعض المستوطنين داخل منازل قطاع غزة، بمعنى ان المقاوم بدلاً من ان يحتار اين سوف يخبأ الجندي الاسرائيلي الاسير او المستوطن في نفق او غيره، اليوم يذهب به الى منزله واهله ويقدمون له الماء والغذاء، معتبرة ان نتيجة ذلك من كثرة العدد الهائل للاسرى، وسهولة عملية اسر هؤلاء الصهاينة.

واوضحت مراسلتنا، بسقوط عدد كبير من الشهداء الفلسطينيين منذ صباح اليوم، بنحو 30 شهيداً، وانها شاهدت بأم عينها اشلاء للمواطنين في مستشفى الشفاء بعد استهدافهم من قبل الطيران الحربي الاسرائيلي بصواريخ وقذائف متتالية، وليس برصاص الاحتلال، مؤكدة ان هذا هو الخيار الوحيد لدى الاحتلال في عملية منع مزيد من اقتحام رجال المقاومة لمستوطناته، مشيرة بتصاعد الدخان بعد اشتعال الحدود في شمال وشرق غزة، فيما لازال المقاومون متواجدون في داخل مستوطنات غلاف غزة.



كما اكدت وصول انباء عن اسر جنرال كبير في جيش الاحتلال، وانها بانتظار تأكيد المقاومة بذلك، مشيرة الى ان المقاومة ارسلت لها صورة لهذا الجنرال قبل الاسر وبعده، وقيل لها انه يعمل في مركز حساس في جيش الاحتلال الاسرائيلي.

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