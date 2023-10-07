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صورة تذكارية لرجال المقاومة مع أحد أسرى المستوطنين تظهر هزيمة الجيش الاحتلال

السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر صورة تذكارية لاحد مقتلى قوات المقاومة الفلسطينية بجوار اسيرة اسرائيلية.

العالم - فلسطين

وكأن مهمة كل فلسطيني، إلى جانب احتلال الأراضي المحتلة، هي إرسال فيديوهات وصور لمشاهد هزيمة الصهاينة!، تتنشر بشكل واسع مقاطع الفيديو التي تظهر هزيمة الكيان الاسرائيلي باعتبارها ومزاعم انها "الجيش الأول في المنطقة" ولن يتم تدميرها بالصواريخ وقذائف الهاون، بل بهذه الصور، يكفي أن يفقد الصهاينة ثقتهم في الجيش الإسرائيلي.

يذكر انه قتل عشرات الصهاينة وأصيب مئات آخرون، جراء رشقات صاروخية متتالية ومكثفة أطلقها المقاومة في قطاع غزة منذ ساعات الصباح صوب المستوطنات والمواقع الصهيوني، تزامنًا مع تنفيذ عمليات إنزال برية في مستوطنات الغلاف، واشتباكات مسلحة مع بحرية الاحتلال. كما نجحوا رجال المقاومة في أسر عشرات من الصهاينة.

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