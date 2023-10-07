بالارقام.. احدث إحصائية لعملية "طوفان الأقصى"

العالم - فلسطين

كما قتل 40 إسرائيلي وارتفع عدد مصابي الصهاينة الى 750 مصابًا تم إحصاؤهم حتى اللحظة منذ صباح اليوم.

هذا وذكرت مصادر عبرية انه تم اسر 163 اسرائيليا خلال عمليات طوفان الاقصى حتى الان، فيما اعلنت قناة 13 العبرية انه تم أسر 50 إسرائيليا من مستوطنة واحدة محاذية لقطاع غزة.

واعلنت وزارة الصحة بغزة في آخر إحصائية ارتقاء 198 شهيدًا و 1610 اصابة بجراح مختلفة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

بالمقابل وصل مجمل عدد الشهداء والإصابات الواردة لدى مستشفيات القطاع ليوم السبت الموافق 07/10/2023 لغاية هذه اللحظة موزعة على النحو التالي:

➖ خانيونس: (45) شهيد وما يقارب (180) إصابة.

➖ الشمال: (40) شهيد وما يقارب (200) إصابة.

➖ وسطى: (29) شهيد وما يقارب (311) إصابة.

➖ رفح: (12) شهيد وما يقارب (80) إصابة.

➖ مجمل عدد الإصابات في جميع المحافظات (931)

➖ مجمل عدد الشهداء في جميع المحافظات (161)