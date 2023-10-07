الاحتلال يمرّ بوقت عصيب ويستدعي كل ما لديه من جنود

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وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه لا يمكن تحديد أعداد القتلى والجرحى حتى الآن، في حين ذكرت معاريف أن مستشفى سوروكا في بئر السبع استقبل وحده أكثر من 140 مصابا حتى اللحظة وحالة 20 منهم خطرة.

كما أظهرت مقاطع فيديو هروب عشرات المستوطنين من حائط البراق في القدس المحتلة بعد تفعيل صفارات الإنذار بسبب صواريخ أطلقتها المقاومة من غزة.

وأعلن المتحدث العسكري الإسرائيلي تفعيل القبة الحديدية وإطلاق صفارات الإنذار، في حين أعلن جيش الاحتلال التأهب لحالة الحرب بعد تسلل فلسطينيين إلى قلب الكيان.

وبحسب اذاعة الاحتلال، فقد تم حشد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط من كافة القطاعات كافة ونشر تعزيزات على الحدود مع لبنان، هذا فيما يعقد رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت جلسة لتقييم الوضع مع كبار المسؤولين الأمنيين.

وقال بنيامين نتنياهو: "نحن في حرب وسوف ننتصر. شنت حماس هجوما قاتلا مفاجئا ضد دولة إسرائيل ومواطنيها. لقد أمرت أولا وقبل كل شيء بتطهير المستوطنات من الذين تسللوا، وأمرت بعملية كبيرة لتعبئة الاحتياطيات على نطاق واسع".

من جهته، رئيس الكيان الاسرائيلي صرح بان كيانه يمر بوقت عصيب، معلنا دعمه للسكان الذين يتعرضون للهجوم، واعلنت وزارة خارجية الاحتلال ان تل ابيب ستفعل كل شيء لحماية نفسها.

وكان اعلام الاحتلال ذكر أن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية 'السيوف الحديدية' ضد قطاع غزة، وأنه يعمل على استهداف مقرات تابعة لحركة حماس في غزة.