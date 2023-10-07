حماس: ضباط كبار بين الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الآن

العالم - فلسطين

وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في تصريحات لقناة الجزيرة أن المعركة في بدايتها، وهناك اتصالات كثيرة معنا من أطراف عديدة، لكن الآن لا صوت فوق صوت المعركة.

وأكد العاروري أن "المقاومة لديها خطة كاملة لمراحل تطور هذه المعركة"، مؤكدا أن "الدخول البري للعدو إلى غزة سيكون أفضل سيناريو للمقاومة".

وتابع "لا خيار لنا سوى الاستمرار في هذه المعركة.... المعركة في بدايتها ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة".

وأوضح "لا نستهدف المدنيين لا بالقتل ولا بالإيذاء".

في السياق قالت وكالة فارس الإيرانية إن هناك أنباء عن أسر الجنرال الإسرائيلي "نمرود ألوني" و هو قائد سابق لوحدات الجيش الإسرائيلي في الجنوب. ولم يتم تاكيدها او نفيها حتى الان من مصادر او وسائل اعلام رسمية.