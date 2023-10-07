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شاهد.. منظومة "رجوم" التي رجمت الاراضي المحتلة بمعركة طوفان الاقصى

السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

كشفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية حماس عن منظومة الصواريخ محلية الصنع التي استخدمتها في تنفيذ الضربة الإفتتاحية كغطاء ناري لعبور المقاتلين للأراضي المحتلة ضمن معركة طوفان الأقصى .

العالم - فلسطين

واظهرت مشاهد بثتها الكتائب منظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم، والتي استخدمت في التمهيد الناري لعبور مجاهدي القسام إلى الأراضي المحتلة ضمن معركة طوفان الأقصى .

وكان القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف قد اعلن ، اليوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى"، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى.

وقال الضيف في كلمة مسجلة بثتها قناة الأقصى، "نعلن بدء عملية "طوفان الأقصى" ونعلن أن الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو وتحصيناته تجاوزت ٥ آلاف صاروخ وقذيفة".

كما أكد المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة: إن العمليات تجري كما هو مخطط لها

وقال أبو عبيدة على أهلنا في الضفة والقدس التحرك باتجاه المستوطنات والحواجز للمشاركة في عملية طوفان الأقصى

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