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سوريا: المقاومة هي الطريق الوحيد لنيل الفلسطينيين حقوقهم المشروعة

سوريا: المقاومة هي الطريق الوحيد لنيل الفلسطينيين حقوقهم المشروعة
السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، اليوم السبت، أن سوريا تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني.

العالم - سوريا

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها: ان فصائل المقاومة الفلسطينية سجلت سطراً جديداً على طريق إنجاز الحقوق الفلسطينية الثابتة وغير القابلة للتصرف وذلك في عملية “طوفان الأقصى” ضد الكيان العنصري الصهيوني، وهذا الإنجاز المشرف يثبت أن الطريق الوحيد لنيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني هو المقاومة بكل أشكالها.

وأضاف البيان: ان سوريا تدين ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الوحشية بحق الشعب الفلسطيني وترى أن رد المقاومة يثبت حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرضه.

وأعلنت الخارجية أن سوريا تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وقواه المناضلة ضد الإرهاب الصهيوني وتشدد على أن فلسطين تقترب من تحقيق الانتصار المنشود.

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