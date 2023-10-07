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ماذا تفعل دراجات نارية لحزب الله قرب الحدود الفلسطينية اللبنانية؟ +فيديو

السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

أظهرت مقاطع فيديو متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي مسير بالدراجات النارية ترفع اعلام حزب الله اللبناني قرب الحدود الفلسطينية اللبنانية. 

العالم - لبنان

هذا وبارك حزب الله للشعب الفلسطيني المقاوم ومجاهدي الفصائل الفلسطينية البطلة ‏وبالاخص الاخوة الاعزاء في كتائب القسام وحركة المقاومة الإسلامية حماس ‏بالعملية البطولية الواسعة النطاق والمكللة بالظفر والتأييد الالهي والوعد بالنصر ‏النهائي الشامل.‏

و في بيان أكد إن هذه العملية المظفرة هي رد حاسم على جرائم الإحتلال المتمادية والتعدي ‏المتواصل على المقدسات والأعراض والكرامات وتأكيد جديد على أن إرادة الشعب ‏الفلسطيني وبندقية المقاومة هي الخيار الوحيد في مواجهة العدوان والإحتلال ‏ورسالة الى العالم العربي والاسلامي والمجتمع الدولي بأسره وخاصة أولئك ‏الساعين الى التطبيع مع هذا العدو أن قضية فلسطين قضية حية لا تموت حتى ‏النصر والتحرير.‏

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