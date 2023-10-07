ردود فعل ساخطة على تعليق سمير جعجع بشأن "طوفان الاقصى"

العالم - لبنان

وكتب جعجع في حسابه على موقع X :" أهم شيء عدم توريط اللبنانيين بتحمّل ما ليس بطاقتِهم، بعد كل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها".

وخاطب ناشط لبناني هادي حمزة ، جعجع و كتب : أهم شيء أن لا تفكر!

كما كتب الناشط فيصل الأشمر : ارتاح يا جعجع، الموضوع اكبر منك!

حزب الله يبارك طوفان الاقصى

وبارك حزب الله للشعب الفلسطيني المقاوم ومجاهدي الفصائل الفلسطينية البطلة ‏وبالأخص الإخوة في كتائب القسام وحركة المقاومة الإسلامية حماس ‏بالعملية البطولية الواسعة النطاق والمكللة بالظفر والتأييد الالهي والوعد بالنصر ‏النهائي الشامل.‏