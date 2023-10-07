ردود فعل ساخطة على تعليق سمير جعجع بشأن "طوفان الاقصى"

العالم - لبنان
وكتب جعجع في حسابه على موقع X :" أهم شيء عدم توريط اللبنانيين بتحمّل ما ليس بطاقتِهم، بعد كل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها".
وخاطب ناشط لبناني هادي حمزة ، جعجع و كتب : أهم شيء أن لا تفكر!
كما كتب الناشط فيصل الأشمر : ارتاح يا جعجع، الموضوع اكبر منك!
حزب الله يبارك طوفان الاقصى
وبارك حزب الله للشعب الفلسطيني المقاوم ومجاهدي الفصائل الفلسطينية البطلة وبالأخص الإخوة في كتائب القسام وحركة المقاومة الإسلامية حماس بالعملية البطولية الواسعة النطاق والمكللة بالظفر والتأييد الالهي والوعد بالنصر النهائي الشامل.