هنية: نحن على موعد مع النصر العظيم والفتح المبين من على جبهة غزة

العالم - فلسطين

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أنه تم تحذير كل العالم من حكومة الاحتلال الفاشية التي أطلقت العنان للمستوطنين للعبث بالمسجد الأقصى والحرب على الأسرى الذين يتعرضون للتنكيل والضغط وعلى تداعيات حصار غزة.

وبيّن أن شعبنا لن يصمت عما يرتكبه الاحتلال في القدس والضفة ومحاولة الاستفراد بأهالي الداخل المحتل. ولفت إلى أنّ المسجد الأقصى في خطر حقيقي ولدينا معلومات مؤكدة بأن الاحتلال يحاول فرض السيادة الكاملة على المسجد.

وشدد أن حركة حماس والمقاومة والشعب الفلسطيني لن يسكتوا عما يجرى من انتهاكات في القدس والمسجد الأقصى والعدوان على أهلنا في الضفة الغربية.

وأكد أن حركة حماس تخوض المعركة مع كل فصائل المقاومة وأبطال الشعب الفلسطيني، لافتًا أنّ هناك مقاومة في الضفة الغربية لم تستسلم وتنفذ العمليات البطولية.

وتابع "نرى مشاهد البطولة من رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وصنعوا بوابة النصر العظيم لشعبنا وأمتنا" مشددًا أن غزة أرض البطولة والعزة والتضحية التي تزيح عن الأمة عار التطبيع.

ودعا الجميع أن ينخرط في هذه المعركة وألا يتخلف عن الجهاد والنفير ونصرة المقدسات، مبينًا أن هذه معركة شعب وأمة بدأناها وستنتهي بالنصر والتمكين. وتابع "هدفنا هو تحرير أرضنا ومقدساتنا وأقصانا وأسرانا والقسام تمكن في دقائق من افقاد الاحتلال توازنه في هذا العبور العظيم ولا مكان ولا مقام للمحتل على أرضنا".

وواصل "نداء لمقاومتنا في الضفة والخارج وحلفائنا أن اليوم هو يومكم حتى نكون شركاء في النصر العظيم". وأردف بالقول " نقول لدول التطبيع أن العدو لن يوفر لكم الأمن والحماية وأن الصراع يحسم في أرض الميدان وبدم الشهداء الأطهار وبطولات الشعب الفلسطيني".

وأعلن صباح اليوم القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف، عن البدء بعملية "طوفان الأقصى"، رداً على جرائم الاحتلال واعتداءاته الوحشية بحق شعبنا ومقدساته.